Pjanic in Serie A era Neeskens | al Barcellona è un pacco da 70 milioni

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Quando un giocatore alimenta la propria autocommiserazione dicendo ai giornalisti “non gioco e non so perché” sa perfettamente perché. Solo che vuole che ci arrivino gli altri, che si sentano smossi dallo stupore loro per primi, e ti rimettano al posto che meriti – il piedistallo – per analisi riflessa. Che si chiedano “ma perché non gioca più?”. Nella speranza intima che resti una domanda sospesa, che non abbiano anche la risposta.intanto non gioca, al. Non è che gioca poco, o gioca male. Proprio non se lo filano di pezza, come dicono quelli sciolti. Nonostante la valutazione monstre da 70euro utile a scambiarsi ricchissime plusvalenze nell’affare con Arthur, è ormai la quarta scelta nel suo ruolo, sempre che ne abbia uno. Negli ultimi due mesi è rimasto in campo 12 minuti in tutto. ...