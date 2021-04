Pixar | lo studio è preoccupato e insoddisfatto per la distribuzione dei film su Disney+

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Alcuni animatori e membri dello staffhanno espresso insoddisfazione e molta preoccupazione per ladeisu. Luca sarà il prossimoa debuttare esclusivamente su, seguendo l'approccio allascelto anche per Soul, e alcuni membri dello, mantenendo l'anonimato, hanno espresso le proprie critiche. Il lungometraggio animato ambientato in Italia sarà disponibile in streaming ma non a fronte di un pagamento di 29.99 dollari, come accaduto invece con Mulan e Raya e l'ultimo drago. Un membro dello staff dellaha dichiarato a Insider: "Luca non ha nemmeno un prezzo premium. Lo rende inferiore? Penso sia difficile da accettare". Un'altra fonte dello ...