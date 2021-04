Pirelli sbarca al Giro d’Italia con un nuovo tubolare | più leggero di 100 grammi! Soluzione per Nibali e Yates

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Al2021 farà il proprio esordio ilP Zero Race TUB SL. La creazione disi distingue per la sua rinnovata leggerezza, dovuta a una particolare camera d’aria che garantirà un forte risparmio di peso. Questosarà al servizio di tre squadre: la Trek-Segafredo di Vincenzo, il Team BikeExchange di Simon, la AG2R Citroen. Ilsi presenterà al via della Corsa Rosa con un alleggerimento maggiore del 10%.si dimostra all’avanguardia proprio dove i concorrenti si sono fermati, ovvero nel miglioramento del, prodotto destinato quasi esclusivamente al ciclismo professionistico. I nuovi tubolari pesano 10% in meno rispetto al ...

Al Giro d'Italia 2021 farà il proprio esordio il nuovo tubolare P Zero Race TUB SL. La creazione di Pirelli si distingue per la sua rinnovata leggerezza, dovuta a una particolare camera d'aria che gar ...