Pilar Rubio e il messaggio motivazionale | “Ci sono giorni insopportabili e altri

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pilar Rubio

Golssip

In seguito al risultato del tampone, il difensore spagnolo, come da protocollo si è isolato in casa dal resto della sua famiglia (sua moglieFernández e i 4 figli sono sicultati negativi).Sergio Ramos è risultato positivo al Coronavirus settimana scorsa e la mogliespiega come sta il capitano del Real Madrid, moglie di Sergio Ramos, ha raccontato le condizioni di salute di suo marito dopo che ha contratto il Coronavirus. Le sue parole a ...Pilar Rubio, compagna del difensore del Real Madrid Sergio Ramos, ha voluto infondere energia a tutti i follower ...La moglie del Capitano del Real Madrid ha rassicurato i follower sul suo stato di salute, dopo l'annuncio della positività al Covid. Pilar non rinuncia ad allenarsi neanche in quarantena.