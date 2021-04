Piergiorgio Odifreddi | A scuola abbattiamo il muro fra materie scientifiche e umanistiche

(Di mercoledì 28 aprile 2021) “Siamo immersi tutti i giorni nella scienza: comunichiamo, lavoriamo e svolgiamo moltissime attività solo grazie a dispositivi che sono suoi figli. Gli stessi vaccini anti-Covid sono frutto del sapere scientifico. Eppure c’è ancora una forte e anacronistica resistenza verso queste discipline”. A parlare all’HuffPost è, matematico, divulgatore scientifico e saggista. Disi parla, spesso narrandone la scarsa incentivazione. Soprattutto nelle scuole, soprattutto in Italia. Ma da cosa deriva questa tendenza? Per“ancora oggi ci portiamo dietro il retaggio del fascismo. L’impianto dell’istruzione secondaria di secondo grado, infatti, è influenzato da quello varato dalla riforma Gentile nel 1923 e già pensato da Benedetto Croce nelle ultime fasi dell’era ...

A parlare all'HuffPost è, matematico, divulgatore scientifico e saggista. Di materie scientifiche si parla, spesso narrandone la scarsa incentivazione. Soprattutto nelle scuole ......della vita su Marte di Emiliano Ricci Made in Italy Crediti di carbonio per mitigare le emissioni di CO2 di Letizia Gabaglio Il matematico impertinente Il mostro e la Luna di...Il matematico e divulgatore all'HuffPost: "Si parla di Scuola 4.0 quando a stento arriviamo all'1.0. Oggi è arretrata e anacronistica" ...