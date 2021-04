Pic nic a Buckingham Palace? ora si può pranzare nei giardini della regina

(Di mercoledì 28 aprile 2021) C’è un nuovo posto a Londra dove fare un picnic mai fatto prima e dove, soprattutto, nessun «non-aristocratico» avrebbe mai pensato di provare l’esperienza con così tanta libertà: il giardino di Buckingham Palace. Il Royal Collection Trust (charity che si prende cura di quasi tutte le dimore reali) ha da poco annunciato che, a partire da questa estate, tutti potranno accedere ai giardini privati della regina da soli e in più sarà possibile portare coperte e cestini (o comprare il necessario nelle bancarelle nel parco) per un déjeuner sur l’herbe.

