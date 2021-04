Piano scuola estate, soddisfatta Aprea (FI): “Bene così. Si lavori sui bisogni reali dei singoli studenti” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Abbiamo accolto con grande soddisfazione la comunicazione che è arrivata dal Ministero della possibilità per le scuole e per le comunità locali di tenere le scuole aperte nei mesi estivi. Forza Italia aveva lanciato il progetto della scholè estiva già dallo scorso anno, quando era emerso chiaramente che i lunghi mesi di lockdown, determinati dalla prima ondata pandemica, avevano già fortemente condizionato gli apprendimenti e provato gli studenti, soprattutto i bambini e gli adolescenti, per la mancanza di socialità e di relazioni". Lo ha detto Valentina Aprea, responsabile scuola di Forza Italia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Abbiamo accolto con grande soddisfazione la comunicazione che è arrivata dal Ministero della possibilità per le scuole e per le comunità locali di tenere le scuole aperte nei mesi estivi. Forza Italia aveva lanciato il progetto della scholè estiva già dallo scorso anno, quando era emerso chiaramente che i lunghi mesi di lockdown, determinati dalla prima ondata pandemica, avevano già fortemente condizionato gli apprendimenti e provato gli, soprattutto i bambini e gli adolescenti, per la mancanza di socialità e di relazioni". Lo ha detto Valentina, responsabiledi Forza Italia. L'articolo .

