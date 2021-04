Piano scuola estate, bene per Anief ma ora si parli degli organici per salvare il prossimo anno (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – “Il Piano scuola estate è positivo nella misura in cui utilizza il tempo estivo per il recupero degli apprendimenti per tutti gli studenti che avranno la possibilità di andare volontariamente a scuola, fermo restando che non si può recuperare in un mese o due quello che non si è fatto durante l’anno e che d’estate è ancora più difficile a causa del clima caldo”. E’ quanto afferma Marcello Pacifico, Presidente del sindacato Anief, in merito al Piano annunciato dal Ministro Bianchi. “Il nostro problema non è tanto recuperare d’estate gli apprendimenti, quanto piuttosto quello di non perdere il prossimo anno scolastico“, ricorda il sindacalista, lanciando un ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – “Ilè positivo nella misura in cui utilizza il tempo estivo per il recuperoapprendimenti per tutti gli studenti che avrla possibilità di andare volontariamente a, fermo restando che non si può recuperare in un mese o due quello che non si è fatto durante l’e che d’è ancora più difficile a causa del clima caldo”. E’ quanto afferma Marcello Pacifico, Presidente del sindacato, in merito alannunciato dal Ministro Bianchi. “Il nostro problema non è tanto recuperare d’gli apprendimenti, quanto piuttosto quello di non perdere ilscolastico“, ricorda il sindacalista, lanciando un ...

