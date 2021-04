Philip Roth | al macero la sua biografia autorizzata | l’autore Blake Bailey accusato di molestie e violenza sessuale

(Di mercoledì 28 aprile 2021), è finito sotto accusa per. E ora è il volume bestseller “: The Biography” a finire al. Decisione clamorosa, presa dalla casa editrice statunitense W.W Norton, che si è anche impegnata a donare l’importo dell’anticipo del libro dia organizzazioni in prima linea nella lotta contro la. L’editore delladi(1933-2018) – uscita negli Usa lo scorso 6 aprile, molto attesa e ampiamente discussa perchédal grande scrittore e frutto di anni di colloqui – sta ritirando il libro dai negozi e ha messo ...

In una clamorosa decisione, la casa editrice della biografia dil'ha messa in permanenza fuori stampa dopo le accuse di abusi sessuali al suo autore, Blake Bailey. W. W. Norton ha annunciato la nuova decisione dopo che la scorsa settimana la ...Per esempio sembra una burla, una trovata dell'ottimo 'Lercio', che il biografo del sessista, molestatore, misogino e via dicendo, insomma, venga a sua volta ostracizzato come sessista, ...Clamorosa decisione dell'editore W,W, Norton che ritira il libro, bestseller annunciato. Contro Blake Bailey le accuse di due studnetesse e una dirigente editoriale ...In una clamorosa decisione, la casa editrice della biografia di Philip Roth l'ha messa in permanenza fuori stampa dopo le accuse di abusi sessuali al suo autore, Blake Bailey. W.W. (ANSA) ...