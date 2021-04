Philip Roth | al macero la sua biografia autorizzata | l’autore Blake Bailey accusato di molestie e violenza sessuale

(Di mercoledì 28 aprile 2021), è finito sotto accusa per. E ora è il volume bestseller “: The Biography” a finire al. Decisione clamorosa, presa dalla casa editrice statunitense W.W Norton, che si è anche impegnata a donare l’importo dell’anticipo del libro dia organizzazioni in prima linea nella lotta contro la. L’editore delladi(1933-2018) – uscita negli Usa lo scorso 6 aprile, molto attesa e ampiamente discussa perchédal grande scrittore e frutto di anni di colloqui – sta ritirando il libro dai negozi e ha ...

fattoquotidiano : PHILIP ROTH / DECISIONE CLAMOROSA Stop alla distribuzione della sua biografia autorizzata - VincenzaChiefa : RT @martinoloiacono: SCRITTORI: AL MACERO BIOGRAFIA PHILIP ROTH, CLAMOROSA DECISIONE EDITORE USA (Pam/Adnkronos) Chissà dove finiremo. - valentinacara9 : RT @martinoloiacono: SCRITTORI: AL MACERO BIOGRAFIA PHILIP ROTH, CLAMOROSA DECISIONE EDITORE USA (Pam/Adnkronos) Chissà dove finiremo. - infoitcultura : Philip Roth, al macero la sua biografia autorizzata: l’autore Blake Bailey accusato di molestie e… - OmarSarcinella : RT @fattoquotidiano: PHILIP ROTH / DECISIONE CLAMOROSA Stop alla distribuzione della sua biografia autorizzata -

Ultime Notizie dalla rete : Philip Roth

L'autore, Blake Bailey , è finito sotto accusa per molestie e violenza sessuale. E ora è il volume bestseller ': The Biography ' a finire al macero. Decisione clamorosa, presa dalla casa editrice statunitense W. W Norton , che si è anche impegnata a donare l'importo dell'anticipo del libro di Bailey ...: The Biography' è balzata subito nella classifica dei libri più venduti e la settimana scorsa due ex studentesse e una dirigente editoriale hanno denunciato aggressioni sessuali da parte ...L’autore, Blake Bailey, è finito sotto accusa per molestie e violenza sessuale. Un portavoce di W.W Norton ha fatto sapere che Bailey sarà libero di cercare “altrove un nuovo editore, se lo desidera”.L’autore, Blake Bailey, è finito sotto accusa per molestie e violenza sessuale. E ora è il volume bestseller “Philip Roth: The Biography” a finire al macero. Decisione clamorosa, presa dalla casa edit ...