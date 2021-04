PES, Konami annuncia una partnership esclusiva con il Napoli (Di mercoledì 28 aprile 2021) Relegato in secondo piano da FIFA negli ultimi anni, eFootball PES continua a recuperare il ritardo firmando partnership esclusive. Dopo la presenza esclusiva della Juventus nel 2019 e della Roma pochi mesi fa, tocca a un nuovo club italiano stabilire una partnership con Konami. Si tratta dell'SSC Napoli, due volte vincitore del campionato e leggendario club di Diego Maradona. L'accordo è stato annunciato oggi, con gli Azzurri pronti a unirsi a squadre del calibro di Barcellona nel gruppo dei club partner di PES. L'esclusività del Napoli inizierà dalla stagione 2022/23, il che significa che sarà presente in FIFA 22, ma poi finirà. Naoki Morita, presidente di Konami Digital Entertainment ha dichiarato: "Grazie a questa stretta collaborazione tra le ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 aprile 2021) Relegato in secondo piano da FIFA negli ultimi anni, eFootball PES continua a recuperare il ritardo firmandoesclusive. Dopo la presenzadella Juventus nel 2019 e della Roma pochi mesi fa, tocca a un nuovo club italiano stabilire unacon. Si tratta dell'SSC, due volte vincitore del campionato e leggendario club di Diego Maradona. L'accordo è statoto oggi, con gli Azzurri pronti a unirsi a squadre del calibro di Barcellona nel gruppo dei club partner di PES. L'esclusività delinizierà dalla stagione 2022/23, il che significa che sarà presente in FIFA 22, ma poi finirà. Naoki Morita, presidente diDigital Entertainment ha dichiarato: "Grazie a questa stretta collaborazione tra le ...

