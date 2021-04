Perfino Biden vuole tassare i ricchi per finanziare istruzione e sanità

Advertising

Fabriphila : @fgavazzoni Vero. Perfino Trump ha avuto qualche problema, infatti l' aveva rimosso. Per fortuna solo per un paio d… - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Perfino Biden

Globalist.it

...in maniera marginale e per la quale Navalny non è un punto di riferimento e in molti casi è..." preoccupazione " (la parola magica di Bruxelles) per le sue condizioni di salute e diche ...ad_dyn La proposta ha fatto infuriare molti investitori, ma secondo democratici e Casa Bianca l'aumento dell'imposta è un atto dovuto, una promessa elettorale importante fatta danella campagna ...All’estero molto simile a Trump, in politica interna spostato a sinistra proprio per riempire quella voragine politica che ha separato negli anni precedenti e durante il trumpismo le classi più povere ...La Casa Bianca ha risposto alla critiche di Wall Street e Silicon Valley sulla tassa sui capital gains per gli americani più ricchi spiegando che colpirà solo una minuscola fetta di contribuenti. Il p ...