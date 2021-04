Perché la Francia ha arrestato sette italiani condannati per delitti politici (Di mercoledì 28 aprile 2021) sette tra ex terroristi ed estremisti politici, condannati in Italia durante gli anni di piombo, sono stati arrestati in Francia dopo una richiesta formale inoltrata alle autorità francesi. Le persone arrestate sono Roberta Capelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi, Giovanni Alimonti ed Enzo Calvitti, ex membri delle Brigate Rosse; Narciso Manenti, ex membro dei Nuclei armati per il contropotere territoriale; Giorgio Pietrostefani, fondatore di Lotta Continua e condannato a 22 anni come mandante dell’omicidio del commissario Luigi Calabresi. Tre altri ex terroristi per cui era stato disposto l’arresto non erano presenti al loro domicilio e sono al momento ricercati. Si tratta di Maurizio Di Marzio, ex membro delle Brigate Rosse, Luigi Bergamin, ex membro di Proletari armati per il comunismo, e Raffaele Ventura ex ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 28 aprile 2021)tra ex terroristi ed estremistiin Italia durante gli anni di piombo, sono stati arrestati indopo una richiesta formale inoltrata alle autorità francesi. Le persone arrestate sono Roberta Capelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi, Giovanni Alimonti ed Enzo Calvitti, ex membri delle Brigate Rosse; Narciso Manenti, ex membro dei Nuclei armati per il contropotere territoriale; Giorgio Pietrostefani, fondatore di Lotta Continua e condannato a 22 anni come mandante dell’omicidio del commissario Luigi Calabresi. Tre altri ex terroristi per cui era stato disposto l’arresto non erano presenti al loro domicilio e sono al momento ricercati. Si tratta di Maurizio Di Marzio, ex membro delle Brigate Rosse, Luigi Bergamin, ex membro di Proletari armati per il comunismo, e Raffaele Ventura ex ...

I familiari delle vittime del terrorismo: "I nostri morti non sono andati in prescrizione" ... commentando l'arresto in Francia di sette ex terroristi ai fini dell'estradizione in Italia. "... chi e perché decise di far uccidere mio padre". Così Graziella Ammaturo, figlia del capo della squadra ...

... commentando l'arresto in Francia di sette ex terroristi ai fini dell'estradizione in Italia. "... chi e perché decise di far uccidere mio padre". Così Graziella Ammaturo, figlia del capo della squadra ...