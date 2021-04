Perché il costo dei vaccini potrebbe schizzare alle stelle (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il vaccino anti Covid è stato sviluppato a tempo record. In meno di un anno, le case farmaceutiche di mezzo mondo hanno sfornato prodotti arruolabili nella lotta contro il Sars-CoV-2. Considerando il contesto occidentale, il traguardo è stato tagliato dal Comirnaty, o BNT162b2, il vaccino realizzato dall’accoppiata Pfizer-BioNTech. A ruota, sono seguiti l’AZ1222 di AstraZeneca InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il vaccino anti Covid è stato sviluppato a tempo record. In meno di un anno, le case farmaceutiche di mezzo mondo hanno sfornato prodotti arruolabili nella lotta contro il Sars-CoV-2. Considerando il contesto occidentale, il traguardo è stato tagliato dal Comirnaty, o BNT162b2, il vaccino realizzato dall’accoppiata Pfizer-BioNTech. A ruota, sono seguiti l’AZ1222 di AstraZeneca InsideOver.

Advertising

lucianonobili : “Dobbiamo ringraziare #Draghi per questo ottimo lavoro e per la sua autorevolezza. Come @ItaliaViva lo abbiamo volu… - CarloCalenda : Qui continuiamo a non avere novità nonostante le sollecitazioni a @SPatuanelli. Attenzione perché si sta preparando… - SarevokFC : RT @FurioGarbagnati: “Non si trovano i soldi perché si pensa che il sociale sia un costo e non un investimento”. Poche, semplici parole che… - CarmeloMontana2 : RT @collettiva_news: Nikoll era salito sul tetto di un supermercato Lidl a Udine per rimuovere la copertura. Caduto, è morto nella giornata… - MArgentoni : @borghi_claudio Ma questa gentaglia come fa a non capire le fondamenta di cosa vuol dire fare impresa!!! Lo stato n… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché costo M5S: Buffagni, 'deve svegliarsi un po', con Conte tornare tra persone' Perciò - ha proseguito - credo che il M5S debba riemergere dalla paura e tornare a stare in mezzo alle persone, a costo di ascoltare anche qualche critica, perché ce la meritiamo e perché non abbiamo ...

Siracusa, Ztl e ristorazione a domicilio, semplificata procedura per i rider "Molti ristoratori non possono effettuare l'attività di asporto perché i riders rinunciano per ... per non penalizzare ulteriormente un settore che ha pagato un costo troppo alto alla pandemia". ...

Il Giappone vuole sversare nell’oceano le acque contaminate di Fukushima. Greenpeace: decisione sbagliata, ecco perché Business Insider Italia Perciò - ha proseguito - credo che il M5S debba riemergere dalla paura e tornare a stare in mezzo alle persone, adi ascoltare anche qualche critica,ce la meritiamo enon abbiamo ..."Molti ristoratori non possono effettuare l'attività di asportoi riders rinunciano per ... per non penalizzare ulteriormente un settore che ha pagato untroppo alto alla pandemia". ...