Per ST nuove assunzioni e investimenti milionari (Di mercoledì 28 aprile 2021) di Antonio Caccamo Si chiama "Agrate 8 pollici" il progetto industriale che porterà nella ST, dove lavorano giorno e notte quasi 5mila persone, una cittadella con nuove assunzioni e investimenti per ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 28 aprile 2021) di Antonio Caccamo Si chiama "Agrate 8 pollici" il progetto industriale che porterà nella ST, dove lavorano giorno e notte quasi 5mila persone, una cittadella conper ...

Advertising

RobertoBurioni : Nuove linee guida CDC per vaccinati (e non vaccinati) - RobertoBurioni : Nuove linee guida CDC per attività al chiuso (a sinistra non vaccinati, a destra vaccinati) - TgLa7 : ++ #Covid: #Biden verso allentamento norme su uso #mascherina ++ Atteso annuncio a ore per nuove linee guida autorità sanitarie - giantolucarelli : RT @RaiRadio2: Sono arrivate le nuove tazze di @CaterpillarAM Per averle fai la raccolta punti ascoltandoci ogni mattina. Subito 100 punti… - LobbaLuisa : RT @matteoc1951: Il recovery copiato dal governo Conte ha escluso un provvedimento che io ritengo di grande valore per le nuove generazioni… -