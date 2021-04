"Per ricostruire liberiamo l'Italia". Con Libero il libro per un Recovery Plan senza spreco di soldi (Di mercoledì 28 aprile 2021) «I 210 miliardi del Recovery Fund, per lo più a debito, che l'Europa elargisce all'Italia per risollevarsi dai danni delle chiusure dovute al Covid sono un bivio. Da una parte, la speranza di far ripartire l'economia, dall'altra, la possibilità di perdere l'ennesima occasione, stavolta l'ultima, e imboccare la via del declino irreversibile. Non possiamo lasciare questa montagna di quattrini in pasto alle leggi e alla burocrazia attuale. Le prime sono ormai un inestricabile groviglio, funzionale solo a frustrare la libera impresa e spostare ogni potere nelle mani della magistratura, la seconda è la tassa più pesante, che grava sulle imprese per 31 miliardi l'anno. Questo volume sulla semplificazione amministrativa, curato da Lettera150, il pensatoio creato dal professor Giuseppe Valditara, contiene 12 interventi di personalità di primo piano con ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) «I 210 miliardi delFund, per lo più a debito, che l'Europa elargisce all'per risollevarsi dai danni delle chiusure dovute al Covid sono un bivio. Da una parte, la speranza di far ripartire l'economia, dall'altra, la possibilità di perdere l'ennesima occasione, stavolta l'ultima, e imboccare la via del declino irreversibile. Non possiamo lasciare questa montagna di quattrini in pasto alle leggi e alla burocrazia attuale. Le prime sono ormai un inestricabile groviglio, funzionale solo a frustrare la libera impresa e spostare ogni potere nelle mani della magistratura, la seconda è la tassa più pesante, che grava sulle imprese per 31 miliardi l'anno. Questo volume sulla semplificazione amministrativa, curato da Lettera150, il pensatoio creato dal professor Giuseppe Valditara, contiene 12 interventi di personalità di primo piano con ...

fanpage : 'Tutto giusto e tutto bellissimo. Ma anche tutto drammaticamente deciso altrove. Forse, con questo piano, ricostrui… - AccademiaCrusca : #ParoleNuove ERGODICO: tipo di letteratura che presenta una struttura narrativa e/o un’impaginazione non lineari e… - ettore_licheri : Il #25aprile l'Italia si liberava dalla dittatura fascista e si univa per ricostruire un Paese distrutto dalla guer… - Katanga2017 : RT @creuscher: Il #PNRR #Draghi è ottimo. Ma per ricostruire Italia non servono solo tanti soldi ma tantissimi politici, amministratori, im… - SurrexitVere : RT @AccademiaCrusca: #ParoleNuove ERGODICO: tipo di letteratura che presenta una struttura narrativa e/o un’impaginazione non lineari e che… -

Ultime Notizie dalla rete : Per ricostruire 'Iniziamo una fase di dialogo. Siamo un gruppo forte, lavoriamo per vincere le elezioni' Per me, che dal 1994 voto Forza Italia, è un onore poter lavorare per questo partito. Sono un ... C'è da ricostruire, dobbiamo ripartire dal dialogo e da una campagna di tesseramento che fino ad oggi, ...

Ferri (FI): 'Iniziamo una fase di dialogo. Siamo un gruppo forte, lavoriamo per vincere le elezioni' Per me, che dal 1994 voto Forza Italia, è un onore poter lavorare per questo partito. Sono un ... C'è da ricostruire, dobbiamo ripartire dal dialogo e da una campagna di tesseramento che fino ad oggi , ...

Per ricostruire si parte anche dal nostro teatro il Resto del Carlino Orlando e il suo cervo: performance e cinema per “allenarsi allo spaesamento” Dal 14 al 23 maggio l’edizione 2021 del festival queer, in cui ogni diversità è una risorsa e ha diritto di esistere. Una riflessione su un festival che parte da una questione fondativa del nostro tem ...

Assoluzione definitiva per Carolina Girasole "sindaca coraggiosa" Dopo 7 anni e mezzo la Cassazione respinge come "inammissibile" il ricorso della Dda di Catanzaro. La prima cittadina di Isola di Capo Rizzuto, arrestata nel 2013, non è mai stata collusa ...

me, che dal 1994 voto Forza Italia, è un onore poter lavorarequesto partito. Sono un ... C'è da, dobbiamo ripartire dal dialogo e da una campagna di tesseramento che fino ad oggi, ...me, che dal 1994 voto Forza Italia, è un onore poter lavorarequesto partito. Sono un ... C'è da, dobbiamo ripartire dal dialogo e da una campagna di tesseramento che fino ad oggi , ...Dal 14 al 23 maggio l’edizione 2021 del festival queer, in cui ogni diversità è una risorsa e ha diritto di esistere. Una riflessione su un festival che parte da una questione fondativa del nostro tem ...Dopo 7 anni e mezzo la Cassazione respinge come "inammissibile" il ricorso della Dda di Catanzaro. La prima cittadina di Isola di Capo Rizzuto, arrestata nel 2013, non è mai stata collusa ...