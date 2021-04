Per il lavoro servono politiche attive (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dovendo scegliere tra i tanti problemi individuati dal Recovery italiano, il numero uno è certo il lavoro, cioè il vero sbocco virtuoso (o no…) di interventi che stanno a monte: digitalizzazione, ambiente, infrastrutture e soprattutto riforme, tra le quali, voluta solo da Draghi, c’è giustamente la concorrenza. Sul lavoro partiamo da zero, cioè da un blocco dei licenziamenti. Bloccarli (insieme a sfratti, debiti, tasse) è stato un tratto di penna, il più facile dei mestieri politici. Sbloccarli è ora un problema ben più grosso. Arrivare impreparati al 30 giugno per le grandi imprese, e 31 ottobre per le piccole, sarebbe un delitto. Innanzitutto, attenti alle illusioni ottiche, perché, altro che blocco, molti sono già a spasso. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dovendo scegliere tra i tanti problemi individuati dal Recovery italiano, il numero uno è certo il, cioè il vero sbocco virtuoso (o no…) di interventi che stanno a monte: digitalizzazione, ambiente, infrastrutture e soprattutto riforme, tra le quali, voluta solo da Draghi, c’è giustamente la concorrenza. Sulpartiamo da zero, cioè da un blocco dei licenziamenti. Bloccarli (insieme a sfratti, debiti, tasse) è stato un tratto di penna, il più facile dei mestieri politici. Sbloccarli è ora un problema ben più grosso. Arrivare impreparati al 30 giugno per le grandi imprese, e 31 ottobre per le piccole, sarebbe un delitto. Innanzitutto, attenti alle illusioni ottiche, perché, altro che blocco, molti sono già a spasso.

