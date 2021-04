Per i 40 anni di Ilary Blasi è Francesco Totti a stupire sua moglie (Foto) (Di mercoledì 28 aprile 2021) Anche Ilary Blasi compie gli anni e i 40 che festeggia oggi sono il traguardo da festeggiare e il primo a farlo è Francesco Totti. L’ex capitano della Roma non poteva mancare con la scelta delle Foto e il suo romanticismo. Stupisce sempre tutti Totti quando si tratta della sua famiglia, sempre presente sui social se c’è da fare gli auguri ai figli e alla sua bellissima Ilary Blasi. Si conoscono da giovanissimi, stanno insieme da sempre, hanno superato la crisi più dura quando erano con un piede già sull’altare ma ci hanno creduto fino in fondo nel loro amore. E oggi Francesco Totti è ancora una volta pronto a ricordarlo a tutti ma soprattutto a lei. LA DICHIARAZIONE D’AMORE DI ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 28 aprile 2021) Anchecompie glie i 40 che festeggia oggi sono il traguardo da festeggiare e il primo a farlo è. L’ex capitano della Roma non poteva mancare con la scelta dellee il suo romanticismo. Stupisce sempre tuttiquando si tratta della sua famiglia, sempre presente sui social se c’è da fare gli auguri ai figli e alla sua bellissima. Si conoscono da giovanissimi, stanno insieme da sempre, hanno superato la crisi più dura quando erano con un piede già sull’altare ma ci hanno creduto fino in fondo nel loro amore. E oggiè ancora una volta pronto a ricordarlo a tutti ma soprattutto a lei. LA DICHIARAZIONE D’AMORE DI ...

