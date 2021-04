“Pentito di aver fatto quel video?”. E Beppe Grillo risponde facendo il gesto della vittoria | VIDEO (Di mercoledì 28 aprile 2021) La famiglia Grillo si sta trincerando dietro al muro del silenzio. Il figlio Ciro non ha voluto rispondere alle domande dell’inviata di Non è L’Arena e il padre Beppe ha seguito il suo esempio tirando dritto verso la sua casa al mare per non replicare agli interrogativi posti dalla giornalista di Di Martedì. Ma se uno si è limitato a dire “no comment”, l’altro – il padre, Beppe Grillo – ha replicato alle sollecitazioni alzando la mano al cielo e facendo il gesto della vittoria con le dita. Beppe Grillo non si pente del VIDEO e fa il segno della vittoria Le domande erano molto semplici e dirette. Non si faceva riferimento alla tesi ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) La famigliasi sta trincerando dietro al muro del silenzio. Il figlio Ciro non ha volutore alle domande dell’inviata di Non è L’Arena e il padreha seguito il suo esempio tirando dritto verso la sua casa al mare per non replicare agli interrogativi posti dalla giornalista di Di Martedì. Ma se uno si è limitato a dire “no comment”, l’altro – il padre,– ha replicato alle sollecitazioni alzando la mano al cielo eilcon le dita.non si pente dele fa il segnoLe domande erano molto semplici e dirette. Non si faceva riferimento alla tesi ...

Advertising

Pietro_Firenze : @capriglia1 @giuliocavalli Sì me ne sono poi pentito di aver fatto RT. Ho visto quei due e non ho fatto caso alla 3a immagine. - mbbelluco : RT @diMartedi: Beppe #Grillo ai microfoni di Emanuela Pendola per #dimartedì - diMartedi : Beppe #Grillo ai microfoni di Emanuela Pendola per #dimartedì - La7tv : Emanuela Pendola ha intercettato Beppe #Grillo: 'Pentito di aver fatto il video in difesa di suo figlio?' - cspsf : RT @PSolitudine: MAURIZIO AVOLA, killerd “pentito” di Cosa nostra protagonista rivelazioni STRAGE VIA D’AMELIO, al centro dello SPECIALE MA… -