PD, Movimento 5 Stelle e Forza Italia assieme? In Sicilia si fanno prove di alleanza (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ieri è uscita allo scoperto una notizia che sta lasciando un po' a bocca aperta tutti i vari partiti che sono nell'agone politico in Italia, in particolar modo il trittico PD, Movimento 5 Stelle e Forza Italia: infatti sembra che il sottosegretario Cancelleri abbia aperto a un'alleanza tra queste tre forze in Sicilia. Ovviamente c'è già chi storce il naso davanti a questa possibile alleanza. LEGGI ANCHE => Gli elettori del PD non vogliono più l'alleanza con il M5S e chiedono un partito "più di sinistra" Tra i forzisti infatti il senatore Renato Schifani ha messo in chiaro, in un'intervista rilascia a Il Dubbio, che "Forza Italia è un partito nazionale e non federale". Inoltre ...

