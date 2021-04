Pd: incontro Letta-Sbarbati, Mre 'insieme per nuovo progetto politico' (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ha incontrato ieri una delegazione dell'MRE (Movimento Repubblicani Europei) composta dalla segretaria nazionale, la senatrice Luciana Sbarbati, il presidente, on. Niccolo Rinaldi, e l'avvocato Arrigo Silvestri, membro della direzione nazionale. Si legge in una nota. "Si è trattato di un incontro cordiale e molto positivo, ricco di una forte condivisione per un rilancio della politica ulivista e per un progetto rinnovato, moderno, progressista ed europeo. Un percorso che serva a coinvolgere i giovani con la forza di valori che recuperino nella partecipazione l'anima della democrazia, a garanzia di un futuro di libertà, di giustizia e di pace", si spiega da Mre. "I Repubblicani Europei - conclude la nota - saranno a fianco del Pd in tutte ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Il segretario del Partito Democratico, Enrico, ha incontrato ieri una delegazione dell'MRE (Movimento Repubblicani Europei) composta dalla segretaria nazionale, la senatrice Luciana, il presidente, on. Niccolo Rinaldi, e l'avvocato Arrigo Silvestri, membro della direzione nazionale. Si legge in una nota. "Si è trattato di uncordiale e molto positivo, ricco di una forte condivisione per un rilancio della politica ulivista e per unrinnovato, moderno, progressista ed europeo. Un percorso che serva a coinvolgere i giovani con la forza di valori che recuperino nella partecipazione l'anima della democrazia, a garanzia di un futuro di libertà, di giustizia e di pace", si spiega da Mre. "I Repubblicani Europei - conclude la nota - saranno a fianco del Pd in tutte ...

