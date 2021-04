Pattinaggio artistico: Matteo Rizzo è guarito dal Covid-19. L’azzurro negativo al tampone (Di mercoledì 28 aprile 2021) Finisce l’incubo per Matteo Rizzo. Il gioiellino della Nazionale italiana di Pattinaggio di figura dopo diciotto giorni è guarito dal Covid-19; a comunicarlo è stato l’atleta in persona tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram nella giornata di mercoledì 28 aprile. Poche le parole nella caption che accompagnano la foto che ritrae il pattinatore seguito da Lorenzo Magri finalmente all’aria aperta: “I’m back. Dopo essere tornato negativo al tampone per Covid-19 posso iniziare a fare tutte le visite di controllo necessarie al ritorno agli allenamenti!“. A causa della positività Rizzo non ha potuto prendere parte al World Team Trophy 2021, la competizione a squadre andata in scena ad Osaka, in Giappone, dal 15 al 18 aprile; ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) Finisce l’incubo per. Il gioiellino della Nazionale italiana didi figura dopo diciotto giorni èdal-19; a comunicarlo è stato l’atleta in persona tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram nella giornata di mercoledì 28 aprile. Poche le parole nella caption che accompagnano la foto che ritrae il pattinatore seguito da Lorenzo Magri finalmente all’aria aperta: “I’m back. Dopo essere tornatoalper-19 posso iniziare a fare tutte le visite di controllo necessarie al ritorno agli allenamenti!“. A causa della positivitànon ha potuto prendere parte al World Team Trophy 2021, la competizione a squadre andata in scena ad Osaka, in Giappone, dal 15 al 18 aprile; ...

Advertising

cestlaviemacher : @_amiciloves_ Tommaso sarebbe stato eliminato comunque perché non avrebbero mai eliminato gli altri ballerini esclu… - bubbIevante : facevo pattinaggio artistico ma ho messo forse inizierò pole dance ma non ne sono sicura - strawhaze : Il mio sogno da una vita è il pattinaggio artistico ma guess what in tutta la Puglia il Palaghiaccio c'è solo a Bar… - rivieraoggi : Pattinaggio artistico, cinque titoli regionali federali per i Diavoli Verde Rosa - CittadinoOnline : Pattinaggio artistico: belle prestazioni dell'Axel Group - -