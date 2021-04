Papa Francesco e il ciclone diplomatico del pontificato della fratellanza (Di mercoledì 28 aprile 2021) I realisti affermano da tempo che l’Onu è morta ai tempi dell’assedio di Sarajevo, durante le devastanti guerre balcaniche. E siccome si muore una volta sola le circostanze successive non avrebbero fatto che confermare il decesso. Il mondo ha appreso come scatenare nuovi conflitti, tra i grovigli irrisolti sono emersi nuovi soggetti sempre più inquietanti, ma la morte dell’Onu, al di là delle qualità dei suoi segretari generali che non sono in discussione, è rimasta evidente quando si è cercato il modo di uscire dalle contese militari. Sono state le singole potenze globali o di area a “intervenire”, ma il bisogno di un mediatore autorevole, riconosciuto, un “honest broker” che sapesse garantire alle parti onestà, autorevolezza e credibilità è rimasto, anzi, è aumentato. È emerso anche così, dal 2013, il ciclone diplomatico Papa ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 aprile 2021) I realisti affermano da tempo che l’Onu è morta ai tempi dell’assedio di Sarajevo, durante le devastanti guerre balcaniche. E siccome si muore una volta sola le circostanze successive non avrebbero fatto che confermare il decesso. Il mondo ha appreso come scatenare nuovi conflitti, tra i grovigli irrisolti sono emersi nuovi soggetti sempre più inquietanti, ma la morte dell’Onu, al di là delle qualità dei suoi segretari generali che non sono in discussione, è rimasta evidente quando si è cercato il modo di uscire dalle contese militari. Sono state le singole potenze globali o di area a “intervenire”, ma il bisogno di un mediatore autorevole, riconosciuto, un “honest broker” che sapesse garantire alle parti onestà, autorevolezza e credibilità è rimasto, anzi, è aumentato. È emerso anche così, dal 2013, il...

