Pallamano | Qualificazioni Europei 2022 | l’Italia attende la Bielorussia | ora si può sognare

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il grande momento è arrivato, e la Nazionale italiana dimaschile arriva finalmente al grande appuntamento della sua storia recente, affrontando nella giornata di domani lain una sfida cruciale nelleagli, che in caso di vittoria porterebbe gli azzurri ad un passo dalla rassegna continentale.non arriva certamente nel migliore dei modi, avendo perso per infortunio il capitano Andrea Parisini e il centrale Pablo Marrochi, vero punto di forza nella gara d’andata, mentre anche Giacomo Savini non gode di una buona forma fisica, a causa di alcuni acciacchi rimediati nell’ultima sfida di Liga Asobal. D’altro canto, anche lanon sarà al completo, poichè tra i convocati non figura il nome di Uladzislau ...

L' Italia della pallamano affronterà la Bielorussia all'interno delle qualificazioni agli Europei 2022. Una sfida quella di Chieti che sa di ultima occasione per gli azzurri di accedere alla fase finale.