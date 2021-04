Palermo, pochi gol dalla panchina: nel girone di ritorno a segno soltanto Santana (Di mercoledì 28 aprile 2021) "panchinari... spuntati, a segno soltanto Santana".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". La panchina del Palermo non sembra essere più un punto di forza. Nel girone di ritorno, soltanto Mario Alberto Santana è andato a segno da subentrato. Lo ha fatto due volte: a Catania e al "San Nicola" di Bari. Eppure, il 2021 era iniziato proprio con una rete di Rauti, entrato in campo a partita in corso, che ha deciso il match contro la Cavese. Poi i cambi hanno smesso di incidere.Nel girone d'andata, invece, le reti realizzate dai calciatori entrati a gara in corso erano state sei. Metà di queste messe a segno da Lucca, che da panchinaro è ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 28 aprile 2021) "ri... spuntati, a".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Ladelnon sembra essere più un punto di forza. NeldiMario Albertoè andato ada subentrato. Lo ha fatto due volte: a Catania e al "San Nicola" di Bari. Eppure, il 2021 era iniziato proprio con una rete di Rauti, entrato in campo a partita in corso, che ha deciso il match contro la Cavese. Poi i cambi hanno smesso di incidere.Neld'andata, invece, le reti realizzate dai calciatori entrati a gara in corso erano state sei. Metà di queste messe ada Lucca, che daro è ...

Advertising

WiAnselmo : #Palermo, pochi gol dalla panchina: nel girone di ritorno a segno soltanto Santana - Mediagol : #Palermo, pochi gol dalla panchina: nel girone di ritorno a segno soltanto Santana - breakingnewsit : Da pochi minuti Arrivisti, caressa, domanda, Goku, Army e Palermo nelle tendenze Twitter. - MeridioNews : C'era una volta villa Costa, paradiso degli studenti «Da polmone verde al totale degrado in pochi mesi» - Marek80F : RT @ParticipioPart: Il #Napoli fallisce per25 mln Il #Torino per 60 La #Fiorentina per 55 Il #Palermo per 30 Tutte nel più assoluto silenzi… -