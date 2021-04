Palermo, Guzzetta: “Ferrero pronto dal 2019. Vuole cedere la Sampdoria per il club rosanero” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Castrenze Guzzetta, commercialista e profilo di fiducia dell'attuale patron della Sampdoria, Massimo Ferrero, illustra nel dettaglio la strategia dell'imprenditore romano fortemente interessato a rilevare il pacchetto di maggioranza del Palermo calcio.Il Palermo di proprietà di Hera Hora è sempre più prossimo ad un bivio che potrebbe delineare una svolta e cambiare, in un senso o nell’altro, il futuro del club di Viale del Fante. Dario Mirri non ha fatto mistero di starsi già adoperando alla ricerca di potenziali nuovi investitori in grado di supportarlo nel prosieguo della sua avventura in seno alla società rosanero, o, in alternativa, a rilevare per intero il pacchetto azionario del club.Nel corso di un'intervista ai microfoni del format ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 28 aprile 2021) Castrenze, commercialista e profilo di fiducia dell'attuale patron della, Massimo, illustra nel dettaglio la strategia dell'imprenditore romano fortemente interessato a rilevare il pacchetto di maggioranza delcalcio.Ildi proprietà di Hera Hora è sempre più prossimo ad un bivio che potrebbe delineare una svolta e cambiare, in un senso o nell’altro, il futuro deldi Viale del Fante. Dario Mirri non ha fatto mistero di starsi già adoperando alla ricerca di potenziali nuovi investitori in grado di supportarlo nel prosieguo della sua avventura in seno alla società, o, in alternativa, a rilevare per intero il pacchetto azionario del.Nel corso di un'intervista ai microfoni del format ...

