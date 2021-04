(Di mercoledì 28 aprile 2021) "Una media punti da big della Serie C".Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla media punti di Giacomo. Il tecnico originario di Partinico ha giàdi Roberto. "Ildipotrebbe chiudere la propria stagione con un ruolino diche in ogni altro girone sarebbe valso ladiretta", si legge. In caso di successo, i rosanero si porterebbero a quota 53 punti, conche fin qui ha conquistato 17 punti in 9 partite. E potrebbe ancora migliorare il proprio rendimento.Nel dettaglio,ha chiuso la sua esperienza in Sicilia con una media di 1,27 punti a partita,1,89. Inferiore solo a ...

Advertising

WiAnselmo : #Palermo, Filippi ha fatto meglio di Boscaglia: la sua marcia è da promozione. I numeri - Mediagol : #Palermo, Filippi ha fatto meglio di Boscaglia: la sua marcia è da promozione. I numeri - ILOVEPACALCIO : #Filippi la spunta. Il suo #Palermo batte #Boscaglia - tifosipalermoit : il rendimento del Palermo dopo il cambio in panchina: con Filippi la media punti è decisamente salita; anche la di… - ILOVEPACALCIO : Gds: '#Palermo, #Filippi ha già... vinto. La sua marcia è da promozione' -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Filippi

TifosiPalermo

Il futuro delnon è del tutto nelle sue mani: basta una vittoria alla squadra di Marchionni ... in tal senso 'alla squadra diservirà un risultato migliore del Foggia e almeno uguale al ...Ma nessuno in casavuole mettere fretta a Lorenzo Lucca '. Queste le parole che aprono la ... Lucca potrebbe essere inserito nella lista convocati per Francavilla: in quel casoe lo ...Palermo , finale thrilling: testa a testa col Foggia per i playoff . verso gli spareggi - A una giornata dal termine della stagione regolare.“Il Palermo di Filippi potrebbe chiudere la propria stagione con un ruolino di marcia che in ogni altro girone sarebbe valso la promozione diretta”. Queste le parole di Benedetto Giardina sul Giornale ...