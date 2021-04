Palamara spiega che non sono mai coincidenze Il figlio di Beppe Grillo | Sallusti ad alzo zero | un gioco sporchissimo?

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il caso-Ciroe il video del padre,, tengono ancora banco a Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber in onda su La7. Tra gli ospiti, nella puntata di mercoledì 28 aprile, ecco Alessandro, interpellato sulla vicenda dalla conduttrice. "Sei sempre stato garantista, super-garantista e contrario all'uso politico della giustizia. Se ne sta facendo un uso in questa vicenda specifica?", chiede la Gruber. E il direttore risponde: "No, non credo. Parlo per me almeno. Essere garantisti significa esserlo sempre. Certo, è una notizia di cronaca con dei risvolti politici di fronte alla quale non ci si può girare dall'altra parte. A farne uso politico noncerto i giornali, che per lungo tempo sivoltati dall'altra parte", rimarca ...