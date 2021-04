Pagelle PSG Manchester City | TOP e FLOP del match VOTI

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle PSG

La Gazzetta dello Sport

Alle 21:00 di martedì 4 maggio il Manchester City ospiterà ilall'Etihad Stadium in occasione della semifinale di ritorno di Champions League 2020/2021. Tutto ... lee le parole dei ...... Mancini e Pellegrini, ilha giocato la finale la scorsa estate, persa contro il Bayern Monaco: ... Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale,e highlights al termine.Data, orario e come vedere in tv e streaming Manchester City-Psg, ritorno della semifinale di Champions League 2020/2021 ...PSG-Manchester City, andata semifinali di Champions League in diretta tv. Orario, canale e come vederla in streaming ...