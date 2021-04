Pagelle Fiorentina-Lazio 2-1: Finale Coppa Italia Primavera 2020/2021 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le Pagelle, i voti e il tabellino di Fiorentina-Lazio 2-1, Finale di Coppa Italia Primavera 2020/2021. Al Tardini inizia forte la squadra viola di Aquilani che trova due gol nei primi 45? con Spalluto prima con un tap in da buona posizione dopo la traversa di Pierozzi e poi con un colpo di testa in anticipo su Armini. Ma nella ripresa cambia tutto. La Lazio torna in campo con un altro piglio e fa la partita lasciando ai viola solo occasioni di rimessa. Al 57? Berdini la riapre con un calcio di punizione che non lascia scampo a Luci. Fiorentina (3-5-2): Luci 6; Chiti 7, Fiorini 6.5, Dutu 6; Milani 6, Bianco 6, Corradini 6.5, Neri 6 (59? Krastev 6), Pierozzi 7; Munteanu 6.5, Spalluto 7.5. A disp.: Ricco, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le, i voti e il tabellino di2-1,di. Al Tardini inizia forte la squadra viola di Aquilani che trova due gol nei primi 45? con Spalluto prima con un tap in da buona posizione dopo la traversa di Pierozzi e poi con un colpo di testa in anticipo su Armini. Ma nella ripresa cambia tutto. Latorna in campo con un altro piglio e fa la partita lasciando ai viola solo occasioni di rimessa. Al 57? Berdini la riapre con un calcio di punizione che non lascia scampo a Luci.(3-5-2): Luci 6; Chiti 7, Fiorini 6.5, Dutu 6; Milani 6, Bianco 6, Corradini 6.5, Neri 6 (59? Krastev 6), Pierozzi 7; Munteanu 6.5, Spalluto 7.5. A disp.: Ricco, ...

