Roma – Il Polo Acquatico di Ostia, il Centro Federale dove vivono, si formano e si allenano i grandi campioni del nuoto e della pallanuoto diventa un hub da 150mila vaccini: in accordo con Regione Lazio e la Asl Roma3, la Federazione Italiana Nuoto – concessionaria del Polo Natatorio da parte di Roma Capitale – ha infatti individuato l'area operativa che sara' allestita nella zona ovest dell'impianto, con un grande ambiente coperto per accoglienza, triage, vaccinazione e osservazione, uffici per medici, paramedici e operatori e parcheggio scoperto. I locali riservati alle vaccinazioni saranno del tutto separati da quelli funzionali a raduni e allenamenti degli atleti di interesse nazionale con l'accesso a piscine, palestra, foresteria, punti ristoro e riunioni. L'hub vaccinale sara' inaugurato lunedi' 3 maggio alle ore ...

Ostia. Il Centro Federale dei Campioni diventa hub vaccinale FIN - Federazione Italiana Nuoto Ostia, Centro Federnuoto diventa hub vaccinale Roma - Il Polo Acquatico di Ostia, il Centro Federale dove vivono, si formano e si allenano i grandi campioni del nuoto e della pallanuoto diventa un hub ...

Il Centro Federale di Ostia diventa hub vaccinale Centocinquantamila vaccini al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia. Il Centro Federale diventa hub. In accordo con Regione Lazio e ASL Roma 3, la Federazione Italiana Nuoto, concessionaria del Polo Na ...

