Osteoporosi e alimentazione | quando ciò che mangiamo diventa prevenzione

Leggi su donnaglamour

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Siamo quello chee molto spesso una correttaci può venire in aiuto a prevenire molte malattie di cui soffriamo L’è una patologia degenerativa che colpisce il sistema osseo riducendone gradualmente la resistenza e la struttura delle ossa causando una riduzione della qualità della vita con dolori sporadici fino ad arrivare a delle fratture spontanee. Laè l’arma più potente che abbiamo a disposizione e non resta dunque che combatterla a tavola, vediamo come! CauseL’spesso viene considerata una malattia di tipo asintomatica in quanto all’apparenza non crea sintomi visibili, essa si divide in primaria tipica dell’avanzare dell’età e nelle donne in menopausa e in secondaria causata da malattie non ossee o ...