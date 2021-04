Oscar Matteo Giuggioli da bambino: com’è cambiato nel tempo, è bellissimo! (Di mercoledì 28 aprile 2021) Oscar Matteo Giuggioli appare in uno scatto di quando era bambino: lo sguardo è proprio il suo! Questa sera, mercoledì 28 aprile, ci sarà la seconda puntata di Buongiorno, mamma!, la fiction che vede la presenza indiscussa di Raoul Bova, protagonista della serie, insieme a grandi interpreti che fanno parte del mondo della recitazione. Un L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 28 aprile 2021)appare in uno scatto di quando era: lo sguardo è proprio il suo! Questa sera, mercoledì 28 aprile, ci sarà la seconda puntata di Buongiorno, mamma!, la fiction che vede la presenza indiscussa di Raoul Bova, protagonista della serie, insieme a grandi interpreti che fanno parte del mondo della recitazione. Un L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Oscar Matteo Giuggioli da bambino: com’è cambiato nel tempo, è bellissimo! SoloGossip.it L’Italia torna a mani vuote ma la Pausini è in paradiso «Un’emozione unica» «Aver cantato sul palco dell’Academy è incredibile» Delusione per Cantini Parrini, il costumista di “Pinocchio” ...

Buongiorno mamma, le anticipazioni della seconda puntata La seconda puntata di ‘Buongiorno mamma’ va in onda mercoledì 28 aprile in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity. La serie tv, che ha esordito con un ottimo riscontro in te ...

