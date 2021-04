Oroscopo Vergine, domani 29 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 28 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 29 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine. Il cielo che vi attende alle porte di giovedì, amici della Vergine, sembra volervi presentare un paio di transiti leggermente dissonanti. Nettuno, che occupa una posizione scomoda, sembra voler accentuare i piccoli problemi del quotidiano, riservandovene alcuni in più o ingigantendoli. State attenti soprattutto ai rapporti con i famigliari perché uno dei vostri cari sembra voler scatenare un litigio che interesserà pure voi. Potrete contare sul buon supporto di Venere, che vi aiuta ad evitare i ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 29? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della. Il cielo che vi attende alle porte di giovedì, amici della, sembra volervi presentare un paio di transiti leggermente dissonanti. Nettuno, che occupa una posizione scomoda, sembra voler accentuare i piccoli problemi del quotidiano, riservandovene alcuni in più o ingigantendoli. State attenti soprattutto ai rapporti con i famigliari perché uno dei vostri cari sembra voler scatenare un litigio che interesserà pure voi. Potrete contare sul buon supporto di Venere, che vi aiuta ad evitare i ...

