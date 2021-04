Oroscopo Scorpione, domani 29 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 28 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 29 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione. I transiti che animeranno la vostra orbita di giovedì, amici dello Scorpione, sembra essere tutto sommato discreti. Una rinnovata volontà di affermarvi, garantita da Plutone, dovrebbe spingervi ad ottenere un paio di successi importanti sul posto di lavoro, il campo decisamente più favorito della giornata! La Luna, poi, non distante da voi, vi garantisce un buon livello di umore, che vi permetterà di affrontare qualsiasi sfida con il sorriso e la determinazione. Delle nuove ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 29? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello. I transiti che animeranno la vostra orbita di giovedì, amici dello, sembra essere tutto sommato discreti. Una rinnovata volontà di affermarvi, garantita da Plutone, dovrebbe spingervi ad ottenere un paio di successi importanti sul posto di, il campo decisamente più favorito della giornata! La Luna, poi, non distante da voi, vi garantisce un buon livello di umore, che vi permetterà di affrontare qualsiasi sfida con il sorriso e la determinazione. Delle nuove ...

