Oroscopo Scorpione del giorno: previsioni del giorno 28/04/2021

In questo momento la tua famiglia potrebbe aver bisogno del tuo aiuto, e tu non sei una persona che volta le spalle ai propri cari. Con Saturno nella zona più bassa della tua carta astrale, le richieste potrebbero essere ultimamente aumentate. Può darsi che i tuoi genitori mi muovano con difficoltà e che tu debba occuparti dei loro bisogni quotidiani. Cambiando argomento, oggi potresti decidere di acquistare una casa che richiederà grandi lavori di ristrutturazione prima che tu possa andarci a vivere. Rispondi alla chiamata di Saturno e prendi in mano la situazione! Se ne hai bisogno, ricorda che puoi sempre chiedere un aiuto. Amica.

