Oroscopo Sagittario, domani 29 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 28 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 29 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario. La Luna sorregge il vostro benessere in questa giornata, amici del Sagittario, ma parte degli altri transiti sembra essere leggermente dissonante. Grazie al luminare notturno dovreste sentirvi rinvigoriti ed ottimisti nell’affrontare le piccole e grandi sfide che vi si parano davanti, trasmettendo anche un po’ del vostro buonumore agli altri! Tuttavia, la posizione dissonante di Nettuno potrebbe rendervi leggermente distratti rispetto alle cose che vi circondano e ai bisogni delle persone che ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 29? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. La Luna sorregge il vostro benessere in questa giornata, amici del, ma parte degli altri transiti sembra essere leggermente dissonante. Grazie al luminare notturno dovreste sentirvi rinvigoriti ed ottimisti nell’affrontare le piccole e grandi sfide che vi si parano davanti, trasmettendo anche un po’ del vostro buonumore agli altri! Tuttavia, la posizione dissonante di Nettuno potrebbe rendervi leggermente distratti rispetto alle cose che vi circondano e ai bisogni delle persone che ...

Advertising

Sagittario_astr : 28/apr/2021: Lavoro e Carriera => Per saperne di più: - Sagittario_astr : 28/apr/2021: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - astroparade : #oroscopo #29aprile #2021 - luna sagittario da mercoledì pomeriggio a venerdì sera . Al numero 1 #cancro - matteopavesi : #oroscopo #29aprile #2021 - luna sagittario da mercoledì pomeriggio a venerdì sera . Al numero 1 #cancro - infoitcultura : Oroscopo per il Sagittario e per tutti i segni di oggi 28 e domani 29 aprile -