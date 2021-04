Oroscopo Sagittario del giorno: previsioni del giorno 28/04/2021 (Di mercoledì 28 aprile 2021) La comunicazione con la tua famiglia potrebbe essere più impegnativa del solito, perché Saturno sta transitando nella tua casa dell’intelletto. Per i prossimi due anni probabilmente dovrai porre la giusta attenzione alle tue parole e al tono che userai con loro. Potresti aver ragione su qualcosa, ma se ti vedranno solo come una persona rigida e severa, probabilmente non ti daranno ascolto. Una conseguenza invece positiva è che se per lavoro devi partecipare a dei dibattiti o a delle discussioni, sarai probabilmente molto convincente. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 28 aprile 2021) La comunicazione con la tua famiglia potrebbe essere più impegnativa del solito, perché Saturno sta transitando nella tua casa dell’intelletto. Per i prossimi due anni probabilmente dovrai porre la giusta attenzione alle tue parole e al tono che userai con loro. Potresti aver ragione su qualcosa, ma se ti vedranno solo come una persona rigida e severa, probabilmente non ti daranno ascolto. Una conseguenza invece positiva è che se per lavoro devi partecipare a dei dibattiti o a delle discussioni, sarai probabilmente molto convincente. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

