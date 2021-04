Oroscopo Pesci del giorno: previsioni del giorno 28/04/2021 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Alcuni dei tuoi limiti potrebbero impedirti di esprimere il potenziale che hai dentro. Saturno, come un genitore severo ma affettuoso, sta viaggiando nell’area più nascosta della tua carta astrale (e lo farà fino a marzo del 2023) e ti invita a guardare da vicino le tue paure più inconsce. Questa zona della tua carta è il luogo dove viene immagazzinato tutto quello che non vuoi affrontare, quindi il processo di scoperta potrebbe rivelarsi particolarmente impegnativo. Fidati di Saturno, ed entro il 2023 sarai una persona molto più sicura sotto qualsiasi punto di vista. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 28 aprile 2021) Alcuni dei tuoi limiti potrebbero impedirti di esprimere il potenziale che hai dentro. Saturno, come un genitore severo ma affettuoso, sta viaggiando nell’area più nascosta della tua carta astrale (e lo farà fino a marzo del 2023) e ti invita a guardare da vicino le tue paure più inconsce. Questa zona della tua carta è il luogo dove viene immagazzinato tutto quello che non vuoi affrontare, quindi il processo di scoperta potrebbe rivelarsi particolarmente impegnativo. Fidati di Saturno, ed entro il 2023 sarai una persona molto più sicura sotto qualsiasi punto di vista. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

