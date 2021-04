Oroscopo Leone del giorno: previsioni del giorno 28/04/2021 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Probabilmente sei molto dedita alle tue relazioni personali e lavorative, ma con Saturno in transito nella tua casa delle partnership fino a marzo 2023, questi legami potrebbero venir messi alla prova. Le richieste e i problemi che ti arriveranno dal lavoro o dalla famiglia richiederanno che tu agisca in modo indipendente, e la cosa potrebbe rivelarsi particolarmente faticosa. Il lato positivo è che le persone con cui attraverserai questo periodo sono quelle che ti resteranno accanto nel momento del bisogno. Cambiando argomento, se sei single, potresti incontrare qualcuno di speciale con cui costruire una relazione duratura. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 28 aprile 2021) Probabilmente sei molto dedita alle tue relazioni personali e lavorative, ma con Saturno in transito nella tua casa delle partnership fino a marzo 2023, questi legami potrebbero venir messi alla prova. Le richieste e i problemi che ti arriveranno dal lavoro o dalla famiglia richiederanno che tu agisca in modo indipendente, e la cosa potrebbe rivelarsi particolarmente faticosa. Il lato positivo è che le persone con cui attraverserai questo periodo sono quelle che ti resteranno accanto nel momento del bisogno. Cambiando argomento, se sei single, potresti incontrare qualcuno di speciale con cui costruire una relazione duratura. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

