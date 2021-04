Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: giovedì 29 Aprile 2021 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Oroscopo di domani giovedì 29 Aprile. Eccoci tornati alla nostra rubrica quotidiana dedicata allo zodiaco. Siete ansiosi di sapere cosa vi aspetta per la giornata di domani? Allora leggete le previsioni astrologiche fatte da Paolo Fox e Branko, i due specialisti più famosi d’Italia. Oroscopo Branko giovedì 29 Aprile 2021 Iniziamo anche oggi con l’Ariete, che questa settimana è investito da una certa dose di fortuna in amore ed affari. Tempo di riflessioni per il Toro, ancora scombussolato da una recente discussione. In risalita i nati sotto il segno dei Gemelli, mentre chi è del Cancro potrebbe doversi confrontare con una situazione difficile. Agite con prudenza. Cambiamenti in vista ... Leggi su puglia24news (Di mercoledì 28 aprile 2021)di29. Eccoci tornati alla nostra rubrica quotidiana dedicata allo zodiaco. Siete ansiosi di sapere cosa vi aspetta per la giornata di? Allora leggete le previsioni astrologiche fatte daFox e, i due specialisti più famosi d’Italia.29Iniziamo anche oggi con l’Ariete, che questa settimana è investito da una certa dose di fortuna in amore ed affari. Tempo di riflessioni per il Toro, ancora scombussolato da una recente discussione. In risalita i nati sotto il segno dei Gemelli, mentre chi è del Cancro potrebbe doversi confrontare con una situazione difficile. Agite con prudenza. Cambiamenti in vista ...

