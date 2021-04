Oroscopo Capricorno, domani 29 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 28 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 29 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno. I transiti che caratterizzeranno la vostra giornata di giovedì, amici del Capricorno, sembrano essere perlopiù positivi! Il Sole occupa una bellissima posizione, garantendovi un rinnovato tono vitale, unito ad un incremento della vostra vena creativa. Nettuno, invece, vi garantisce una buona forma fisica, unita ad un nuovo livello di energie. In campo famigliare, nel corso della giornata, sembra possibile riuscire a superare un vecchio problema che vi attanaglia ancora la mente e rovina il rapporto ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 29? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. I transiti che caratterizzeranno la vostra giornata di giovedì, amici del, sembrano essere perlopiù positivi! Il Sole occupa una bellissima posizione, garantendovi un rinnovato tono vitale, unito ad un incremento della vostra vena creativa. Nettuno, invece, vi garantisce una buona forma fisica, unita ad un nuovo livello di energie. In campo famigliare, nel corso della giornata, sembra possibile riuscire a superare un vecchio problema che vi attanaglia ancora la mente e rovina il rapporto ...

