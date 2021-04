Oroscopo Capricorno del giorno: previsioni del giorno 28/04/2021 (Di mercoledì 28 aprile 2021) In questi giorni potresti riuscire finalmente ad avere le tue spese sotto controllo (e più basse del tuo reddito mensile), perché Saturno, il tuo pianeta dominante, sta continuando il suo viaggio nella tua casa del reddito lavorativo. Potresti anche riuscire a mettere da parte il denaro necessario per fare un acquisto importante, come una nuova casa. Un’altra possibilità è che tu abbia in programma di tornare a studiare, di avviare un’attività, di andare in pensione o addirittura di avere un figlio, tutte situazioni che comportano molte spese e richiedono un approccio pratico verso il denaro. Qualsiasi siano le tue intenzioni, saprai risparmiare quanto serve. Quando è necessario, sai ridurre le tue esigenze. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 28 aprile 2021) In questi giorni potresti riuscire finalmente ad avere le tue spese sotto controllo (e più basse del tuo reddito mensile), perché Saturno, il tuo pianeta dominante, sta continuando il suo viaggio nella tua casa del reddito lavorativo. Potresti anche riuscire a mettere da parte il denaro necessario per fare un acquisto importante, come una nuova casa. Un’altra possibilità è che tu abbia in programma di tornare a studiare, di avviare un’attività, di andare in pensione o addirittura di avere un figlio, tutte situazioni che comportano molte spese e richiedono un approccio pratico verso il denaro. Qualsiasi siano le tue intenzioni, saprai risparmiare quanto serve. Quando è necessario, sai ridurre le tue esigenze. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci Mercoledì 28 aprile 2021 -… - infoitcultura : Oroscopo per il Capricorno e per tutti i segni di oggi 27 e domani 28 aprile - Capricorno_astr : 27/apr/2021: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - Capricornovf : #capricorno Le idee non vi mancano e le intuizioni che avrete oggi saranno potenti. Co... - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 aprile 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno… -