Oroscopo Cancro del giorno: previsioni del giorno 28/04/2021 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Da quando Saturno è entrato nella tua casa del denaro altrui lo scorso dicembre, probabilmente stai mettendo da parte dei risparmi nel caso vengano tempi più duri. Questa abitudine potrebbe continuare per i prossimi due anni e mezzo, dato che Saturno resterà in Acquario per tutto questo tempo. Sii coscienziosa riguardo le tue spese e valuta concretamente la possibilità di estinguere eventuali prestiti o debiti. Se segui le regole di moderazione e duro lavoro di Saturno, entro marzo 2023 sarai finanziariamente più indipendente. Considerando le sorprese che hai avuto l'anno scorso, questo potrebbe essere l'approccio più saggio. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

