Oroscopo Bilancia, domani 29 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 28 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 29 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia. Amici della Bilancia, la vostra giornata di giovedì sarà allietata da una buona serie di transiti positivi! Giove e Saturno, entrambi forti nei vostri piani astrali, vi alleggeriscono lo spirito, leggermente provato da qualche difficoltà affrontata nei giorni passati. Anche la vostra voglia di contatto umano dovrebbe essere alle stelle, spingendovi verso nuovi ambienti che non avete mai frequentato, riuscendo a socializzare con gli sconosciuti! La Luna, sempre positiva nella vostra orbita, accentua ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 29? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della. Amici della, la vostra giornata di giovedì sarà allietata da una buona serie di transiti positivi! Giove e Saturno, entrambi forti nei vostri piani astrali, vi alleggeriscono lo spirito, leggermente provato da qualche difficoltà affrontata nei giorni passati. Anche la vostra voglia di contatto umano dovrebbe essere alle stelle, spingendovi verso nuovi ambienti che non avete mai frequentato, riuscendo a socializzare con gli sconosciuti! La Luna, sempre positiva nella vostra orbita, accentua ...

