Oroscopo Bilancia del giorno: previsioni del giorno 28/04/2021 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Se hai un talento artistico che non hai mai approfondito, potresti decidere di farlo ora. Con il disciplinato Saturno nella tua casa del divertimento e delle attività sociali, potresti anche voler trasformare uno dei tuoi hobby in una professione o iniziare a lavorare seriamente su una tua passione. Probabilmente l'attività sottrarrà del tempo alla tua vita sociale, ma sarai felice di portarla avanti. Cambiando argomento, se stai cercando una relazione seria, la fortuna potrebbe essere dalla tua parte. Tieni gli occhi aperti! Amica.

