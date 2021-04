Opportunità per la nuova stagione transatlantica. La linea di Guerini e Varricchio (Di mercoledì 28 aprile 2021) A 160 anni dall’avvio delle relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti, l’esigenza di ripartenza economica imposta dal Covid-19 offre l’occasione per rilanciare i rapporti transatlantici, anche su nuove tecnologie e digitale. È il quadro offerto dal ministro Lorenzo Guerini e dall’ambasciatore d’Italia a Washington Armando Varricchio, protagonisti del webinar organizzato da AmCham Italy insieme a Comin & Partners per presentare i risultati dell’indagine condotta con alcuni dei ceo delle più importanti aziende associate per delineare le priorità sull’asse transatlantico. Dopo i saluti introduttivi di Robert Needham, console generale degli Stati Uniti a Milano, e Luca Arnaboldi, presidente di AmCham Italia, Simone Crolla e Gianluca Comin hanno presentato la ricerca “Scenari transatlantici”. Poi la tavola rotonda, con Leopoldo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 aprile 2021) A 160 anni dall’avvio delle relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti, l’esigenza di ripartenza economica imposta dal Covid-19 offre l’occasione per rilanciare i rapporti transatlantici, anche su nuove tecnologie e digitale. È il quadro offerto dal ministro Lorenzoe dall’ambasciatore d’Italia a Washington Armando, protagonisti del webinar organizzato da AmCham Italy insieme a Comin & Partners per presentare i risultati dell’indagine condotta con alcuni dei ceo delle più importanti aziende associate per dere le priorità sull’asse transatlantico. Dopo i saluti introduttivi di Robert Needham, console generale degli Stati Uniti a Milano, e Luca Arnaboldi, presidente di AmCham Italia, Simone Crolla e Gianluca Comin hanno presentato la ricerca “Scenari transatlantici”. Poi la tavola rotonda, con Leopoldo ...

Advertising

TizianaFerrario : 'è successo perché sono una donna' #UrsulavonderLeyen in poche parole ci dice quanto sia facile umiliare una donna… - meb : “Fare #cinema in Italia: scelte, difficoltà e opportunità”, terzo appuntamento della #primaveradelleidee con Nicola… - ivanscalfarotto : Grazie al Recovery e alle altre risorse messe in campo abbiamo un’occasione unica per colmare finalmente il gap che… - SacchelliC : Complimenti per questa nuova opportunità che saprai sfruttare al meglio .. ps aspetto notizie su quando andrai in o… - marcoranieri72 : RT @CarloManca: @ritadallachiesa @GilettiMassimo No,non e' normale. Come non e'normale quel che e'successo alle sorelle Napoli per anni sot… -

Ultime Notizie dalla rete : Opportunità per Lorella Boccia da "Amici" a conduttrice di un talk per sole donne "Ho fatto il mio primo provino a 17 anni e mi sono finta maggiorenne per ottenere il lavoro. Sono ... Mi sono giocata quell'opportunità con la fame di chi ha in mente un percorso". Un percorso che l'ha ...

Finisce il mito dei perseguitati politici in Francia. L'arresto dei sette a Parigi non è vendetta, ma solo giustizia È il paradosso italiano , ma è anche la forza del nostro Stato di diritto : chi paga " giusto o sbagliato " ha sempre l'opportunità di ricevere una seconda possibilità dopo la pena. Ma, proprio per ...

Approva legge sulle start up, Carloni: “Opportunità per innovare il sistema economico” Occhio alla Notizia "Ho fatto il mio primo provino a 17 anni e mi sono finta maggiorenneottenere il lavoro. Sono ... Mi sono giocata quell'con la fame di chi ha in mente un percorso". Un percorso che l'ha ...È il paradosso italiano , ma è anche la forza del nostro Stato di diritto : chi paga " giusto o sbagliato " ha sempre l'di ricevere una seconda possibilità dopo la pena. Ma, proprio...