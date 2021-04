Operazione antiterrorismo, arrestati in Francia 7 ex brigatisti. Tre sono in fuga (Di mercoledì 28 aprile 2021) Francia, arrestati 7 ex brigatisti, 3 si sono dati alla fuga. L’Operazione antiterrorismo della polizia italiana. Maxi Operazione antiterrorismo in Francia, dove la polizia italiana, in collaborazione con le autorità francesi, ha individuato e arrestato 7 ex brigatisti italiani che si erano trasferiti proprio in Francia. Stando alle prime indiscrezioni, tre sono in fuga. Leggi su newsmondo (Di mercoledì 28 aprile 2021)7 ex, 3 sidati alla. L’della polizia italiana. Maxiin, dove la polizia italiana, in collaborazione con le autorità francesi, ha individuato e arrestato 7 exitaliani che si erano trasferiti proprio in. Stando alle prime indiscrezioni, trein

Advertising

Activnews24 : Aggiornamento • 7 brigatisti sono stati arrestati a Parigi su richiesta dell'Italia. Altri tre sono in fuga. Sono a… - news_mondo_h24 : Operazione antiterrorismo, arrestati in Francia 7 ex brigatisti. Tre sono in fuga - fisco24_info : Arrestati a Parigi 7 brigatisti, 3 sfuggono alla cattura: Maxi operazione antiterrorismo della polizia italiana in… - discoradioIT : #terrorismo: sette ex appartenenti alle #Br sono stati arrestati a #Parigi nel corso di una operazione che vede imp… - giu33liana : @PsiBologna #FacciamoRete #FacciamoInformazione OPERAZIONE TAKUBA Gli incursori italiani, assieme ai migliori cor… -