Operaio licenziato da Arcelor Mittal, lavoratori Alitalia: sit-in davanti al ministero dello Sviluppo economico Stamattina la manifestazione di Roma. Dove gli ambulanti hanno occupato un tratto del grande raccordo anulare (Di mercoledì 28 aprile 2021) Riccardo Cristello con la rappresentanza Usb dei lavoratori del siderurgico di Taranto è con i lavoratori Alitalia Stamattina a Roma. Sit-in davanti al ministero dello Sviluppo economico. L'Operaio tarantino è stato licenziato da Arcelor Mittal per un commento ad una fiction tv ritenuto denigratorio dall'azienda. Già nei giorni scorsi si era svolto un analogo sit-in. Per quanto riguarda Alitalia, la crisi della compagnia aerea è tale che è stato perfino saltato il pagamento degli stipendi questo mese con un rinvio dei versamenti. Sempre a Roma Stamattina un corposo gruppo di ambulanti ...

