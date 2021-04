Open day vaccino a Pescara | tutto esaurito | si pensa a nuova campagna

(Di mercoledì 28 aprile 2021)- C'è il '' per gli "day" di AstraZeneca promossi dalla Asl die dalla Regione Abruzzo. Tanto che lapotrebbe essere replicata a breve. Al completo, nel giro di poco, le prenotazioni, mentre le somministrazioni andranno avanti fino a venerdì. L'iniziativa era rivolta alle persone di età compresa tra 60 e 80 anni, residenti nel capoluogo adriatico e in provincia: circa 3.500 le dosi diAstraZeneca in eccesso messe a disposizione per gli "day". La, che ha consentito ad alcune persone, sopratle più giovani, di anticipare la somministrazione anche di 40 giorni rispetto alla programmazione standard, è stata portata avanti in collaborazione con il Comune ...

Advertising

sansalvonet : Domani open day vaccinale al palazzetto dello sport di San Salvo marina - RitaC70 : L’Aquila, successo per l’open day vaccini: somministrate 1750 dosi - PressFutura : A partire da oggi #FuturaPress #vaccini #hub #openday #covid #coronavirus - PrimaStampa_eu : Vaccinazione anti-Covid, tornano gli Open Day senza prenotazione: ecco chi può essere vaccinato e soprattutto dove. - VitolucioRuoti : @VitoBardi Quando ci sarà L open day ? -

Ultime Notizie dalla rete : Open day

Sicilianews24

A inizio maggio sarà fornito il programma completo mentre dopo l'uscita del bando sarà inviato il link per l'di presentazione a tutti coloro che si sono iscritti. L'iscrizione comprende la ......with Sony Pictures Television/Netflix ENTERTAINMENT PERFORMANCE ADAM HILLS The Last Leg -Mike ...ROYAL BRITISH LEGION FESTIVAL OF REMEMBRANCE Production Team - BBC Studios/BBC One THE THIRD: ...Venerdì 30 aprile si svolgerà in diretta streaming dalla Biblioteca Speciale l’Open Day di chiusura delle attività e dei laboratori svolti durante il mese di aprile per l’iniziativa “Il Mese dell’Auti ...Salute Pescara - 28/04/2021 16:41 - C'è il 'tutto esaurito' per gli "open day" di AstraZeneca promossi dalla Asl di Pescara e dalla Regione Abruzzo. Tanto che la campagna ...